Hotman Paris Sudah Mempelajari RUU Cipta Kerja, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku sudah mempelajarai draft omnibus law RUU Cipta Kerja.

Penyuka berlian dan supercar ini bahkan menyebut bahwa draft Undang Undang tersebut adalah uang.

Hal tersebut diungkap Hotman Paris dalam video yang diunggah di akunnya di Instagram, baru-baru ini.

“Kenapa Hotman buru-buru mempelajari? Because this is money, ini adalah uang,” kata Hotman Paris.

“Sebentar lagi klien akan bertanya UU apa yang diubah. Tentu kalau klien tanya, tentu harus bayar honor," lanjutnya.

Dia lantas menyarankan kepada pengacara muda untuk tidak terburu-buru meraih gelar.

Sebab menurutnya, jam terbang atau pengalaman akan membantu pengacara tersebut ke depannya.

“Hotman sudah 36 tahun jadi pengacara internasional, 10 tahun jadi anak buah berbagai pengacara bule, 10 tahun jadi bosnya berbagai pengacara bule, Batak menjadi bosnya berbagai pengacara bule,” ungkapnya.