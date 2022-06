HUT ke-36, Kahitna Menggelar 2 Pertunjukan dalam Sehari

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Kahitna akan menggelar konser perayaan ulang tahun ke-36.

Digelar oleh New Live Entertainment, pertunjukan bertajuk 'Konser 36 Tahun Kahitna' itu diadakan di JIExpo Convention Centre & Theatre pada Sabtu 6 Agustus 2022.

Menariknya, konser tersebut digelar 2 kali show dalam satu hari, yaitu show pertama pada 15.00 WIB dan show kedua pada 20.00 WIB.

Kahitna akan menyuguhkan dua tema yang berbeda di setiap pertunjukan, yakni 'Sore Sudah Cantik' dan 'Untuk Malam Cerita Cinta'

Meskipun pertunjukan digelar di venue yang baru, protokol kesehatan tetap menjadi hal penting yang akan selalu diterapkan dalam Konser 36 Tahun Kahitna.

Dino Hamid selaku Creative & Project Director dari New Live Entertainment mengatakan konser tersebut sempat tertahan selama 2 tahun akibat pandemi.

"Pada 2022 New Live Entertainment membuat pertunjukan dengan New Concept of Live Experience dari Kahitna dengan 2 show spektakuler sekaligus dalam satu hari," kata Dino Hamid, Jumat (17/6).

Tiket Konser 36 Tahun Kahitna dijual dalam 3 fase, yang dibuka mulai 17 Juni 2022 secara online.