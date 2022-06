Down For Life 'Balas Dendam' Lewat Post-Apocalypse Tour 2022

jpnn.com, JAKARTA - Band metal asal Solo, Down For Life akan menggelar tur bertajuk Post-Apocalypse Tour 2022.

Tur tersebut merupakan cara Down For Life untuk merayakan hampir berakhirnya pandemi dan menyambut epidemi.

Selain itu, Post-Apocalypse Tour 2022 juga sebagai ajang balas dendam Down For Life setelah 2 tahun nihil panggung offline.

Baca Juga: Musisi Cadas Siap Beraksi di DistorsiKERAS Magnumentary Festival 2022

Pemilik tembang Liturgi Penyesatan itu tidak sabar berkumpul dengan para penggemar musik cadas.

Tur kali ini diinisiasi oleh Down For Life yang bekerja sama dengan R.I.S Dead Cartel sebagai artist management serta di bawah dukungan penuh dari Blackandje Records dan Belukar.

"Yang menarik pada tur ini, Down For Life menggaet komunitas lokal di tiap kota untuk mengadakan konser dengan sistem sharing tiket," kata Stephanus Adjie, vokalis Down For Life, Rabu (15/6).

Menurut Stephanus Adjie, band hanya akan dibayar sesuai dengan jumlah tiket yang laku di tiap pertunjukannya, sehingga tidak membebani salah satu pihak.

Selain itu, Down For Life juga mengajak perwakilan band cadas di masing-masing kota sebagai penampil.