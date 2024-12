Hypefast Ungkap Kunci Pendorong Pertumbuhan UMKM Brand Lokal di 2025

jpnn.com, JAKARTA - Hypefast, pelopor house of brands berbasis teknologi terbesar di Indonesia menggelar acara Press Conference bertajuk “Key Growth Driver for Local Brands in 2025” yang berlangsung di Showroom MODENA Suryo, Jakarta.

Acara ini menghadirkan pelaku industri seperti Sarinah dan Jacquelle Beauty untuk membahas strategi utama mendukung pertumbuhan brand lokal di Indonesia yang terus mengalami perkembangan signifikan.

Industri UMKM dan brand lokal Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak lagi hanya sebagai alternatif, brand lokal kini menjadi pilihan utama bagi konsumen.

Berdasarkan riset yang dilakukan Hypefast pada ThinkwithHypefast Agustus 2024, 70 persen responden aktif mencari brand lokal saat berbelanja, sementara 90 persen responden telah membeli produk brand lokal dalam tiga bulan terakhir.

Namun, meski peluang ini besar, tantangan tetap ada. CEO Hypefast, Achmad Alkatiri paparkan fenomena kompetisi ketat dengan brand global, termasuk brand asal Tiongkok, menjadi salah satu perhatian utama.

Hasil riset Mad temukan 6 dari 10 konsumen Indonesia belum dapat membedakan produk lokal dengan produk impor dari Tiongkok.

Data ini juga diimbangi dengan Compas data based on Shopee and Tokopedia yang menunjukkan bahwa 4 dari 10 brand kosmetik dengan penjualan tertinggi di Indonesia saat selama Ramadan merupakan brand Tiongkok.