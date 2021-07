I-Solution dan Link Net Resmikan Festival dan Job Fair 2021, Pasar SAKTI

jpnn.com, JAKARTA - President Director and CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman bersama Director PT Infra Solusi Indonesia sekaligus Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk Yosafat Hutagalung melalui First Academy meresmikan penyelenggaraan Pasar SAKTI (Shop and Share Awesome Knowledge – Things and Inspiration) dengan tagline 'Mendapat KeSAKTIan di Tengah Ketidakpastian'.

Festival dan job fair berkonsep virtual animasi 3D ini akan dibuka setiap harinya pada 26 Juli hingga 1 Agustus, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Pasar SAKTI merupakan rangkaian virtual event yang berfokus pada pengembangan SDM, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi bagi sektor usaha kecil menengah dan startup.

Program ini bertujuan mendorong pengembangan bisnis sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia, salah satunya UMKM sebagai salah satu sektor paling terdampak oleh pandemi Covid-19.

President Director and CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar bisa bertahan dan berkembang.

Dia menuturkan pergeseran pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online akibat pandemi Covid-19, jadi peluang dan momentum tepat digitalisasi UMKM melalui sinergi dan kolaborasi guna mendukung pengembangan sektor potensial ini.

"Potensi digitalisasi ekonomi Indonesia masih sangat besar peluangnya dengan adanya bonus demografis dan penetrasi internet yang terus meningkat setiap tahunnya," ujar Marlo.

Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha kecil menengah dan bisnis komersial berkesempatan memanfaatkan virtual event Pasar SAKTI sebagai platform untuk mengenalkan layanan dan produknya secara luas melalui Pasar UKM dan Komersial.