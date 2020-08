Ibas: Rakyat Perlu Bukti Bukan Janji, Pak SBY Sudah Buktikan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan bahwa rakyat membutuhkan kepastian, bukan janji, dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang melanda negeri ini.

Berbagai tantangan itu menurut politikus yang beken disapa dengan panggilan Ibas, mulai pandemi Covid-19, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan, penegakan hukum, demokrasi, dan hak-hak sipil.

Begitu juga dalam hal legislasi yang belum rampung seperti RUU HIP yang diubah menjadi BPIP dan RUU Cipta Kerja.

Isu-isu penting di RUU Pemilu dan RUU Pilkada juga akan menjadi menarik untuk dicermati ke depan.

“Karena itu, rakyat perlu kepastian, kepercayaan dan keyakinan. Rakyat perlu bukti, bukan janji,” kata Ibas di depan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bersilaturahmi dengan FPD DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (6/8).

Ibas menerangkan bahwa partainya pernah menjawab berbagai tantangan itu ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden keenam.

Di bidang ekonomi, misalnya, SBY berhasil membawa ekonomi Indonesia meroket.

“APBN meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik dan lain-lain yang too few too mention. Termasuk tentang persentase kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Saat ini, Demokrat hadir memberikan koreksi, kritik dan solusi supaya negara tidak jatuh ke jurang,” tutur Ibas.