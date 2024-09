IGX 2024 Hadirkan Beragam Turnamen Gim Populer Hingga Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses di Tangerang pada Agustus 2024, Indonesia Game Experience (IGX) 2024 kembali digelar di Mangga Dua Square, Jakarta, dari 13 hingga 16 September 2024.

Acara ini menawarkan pengalaman gaming terbaik dengan berbagai turnamen gim, kegiatan pop culture, seminar edukasi, dan gathering komunitas.

Ketua Umum DPP APTIKNAS Soegiharto Santoso mengatakan, IGX 2024 telah berevolusi menjadi event gaming nasional yang berkembang ke berbagai kota besar di Indonesia.

"Dengan rebranding besar-besaran, IGX 2024 bukan lagi sekadar event lokal, tapi berskala nasional," ujar Soegiharto, dalam keterangannya, Selasa (17/9).

Selama acara, akan digelar tujuh turnamen gim populer, seperti Point Blank, Valorant, Ayodance, CS2, Free Fire, Mobile Legends, dan Honor of Kings.

Selain itu, turnamen game lokal Lokapala dan Battle of Guardians juga menambah keseruan.

Bagi penggemar pop culture, tersedia kompetisi cosplay dan acara Kpop Noraebang MultiFandom, memungkinkan peserta mengekspresikan kreativitas mereka.

IGX 2024 juga menghadirkan seminar seperti "12 Steps of Game Animation" dan "Mastering The Art of Building Your Own Gaming PC," memberikan pengetahuan teknis bagi siswa dan mahasiswa.