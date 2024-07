Ikuti Kontes Online Berhadiah Paket Perjalanan ke Malaysia, Ini Syarat-syaratnya

jpnn.com, JAKARTA - AXN Asia, saluran hiburan umum berbahasa Inggris terkemuka yang dimiliki KC Global Media, dan Tourism Malaysia menghadirkan travelogue terbaru, ‘Unfading Memoirs’.

Program ini tayang sejak 11 Juli 2024 secara online dan di televisi seluruh Asia.

Dipandu Justin Bratton (Asia’s Got Talent, Screaming at Stars) dan Selina Lo (Hellraiser 2022 dan musim terbaru Lord of the Rings: The Rings of Power), serta pecinta kuliner dan perjalanan Erwan Heussaff (Let it Simmer, Survivor Philippines), ‘Unfading Memoirs’ menyajikan perjalanan eksplorasi menarik yang menampilkan kekayaan budaya dan pemandangan menakjubkan di Malaysia.

Baca Juga: Kolaborasi Perdana AXN Asia dan Tourism Malaysia Hadirkan Perjalanan Memesona

Program ini kemudian menciptakan daftar keinginan yang mencakup tiga pilar, yaitu petualangan, budaya, dan kuliner.

‘Unfading Memoirs’ adalah seri konten digital yang mengajak penonton ikut dalam perjalanan menjelajahi Malaysia yang memikat mata, menangkap esensi dari setiap destinasi yang dinarasikan oleh AXN secara inspiratif dan unik sehingga menjadikan destinasi tersebut lebih hidup.

Co-founder, CEO dan Presiden KC Global Media George Chien mengatakan Malaysia masih menjadi surga bagi para wisatawan dengan kekayaan warisan budaya dan sejarah serta semangat untuk terus berinovasi.

"Apakah ini kunjungan Anda yang pertama atau kesepuluh. Anda akan selalu menemukan pengalaman baru," ujar George Chien dalam keterangannya, Minggu (14/7).

Intinya, lanjut George Chien, Malaysia adalah destinasi yang unik.