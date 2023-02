Implementasikan Core Values BerAKHLAK, BSI Diapresiasi Founder ESQ

jpnn.com, JAKARTA - Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendapat penghargaan The Highest Increment in the Implementation Index of AKHLAK dari ESQ/Accelerated Culture Transformation (ACT) Consulting International.

Founder ESQ Group Ary Ginanjar Agustian menilai penghargaan tersebut diberikan karena BSI terus mengimplementasikan core values BerAKHLAK.

Dia menjelaskan bahwa pengukuran dan pemetaan yang dilakukan dilakukan ACT Consulting International melalui metode ACHI (AKHLAK Culture Health Index).

"Penilaian ini melibatkan seluruh karyawan BSI secara keseluruhan, bagaimana implementasi AKHLAK dalam keseharian di BSI, baik yang dirasa, dilihat dan didengar oleh mereka," kata Ary melalui unggahannya di Instagram ary.ginanjar, baru-baru ini.

Menurutnya, pengukuran ini dilakukan secara objektif oleh lembaga eksternal, dan bukan menilai serta mengukur diri sendiri yang umumnya terjadi di beberapa perusahaan yang bisa bersifat subjektif. “Transparasi ini patut diapresiasi “ ungkap Ary.

Ary menjelaskan, hasil survei ACHI BSI dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan. Pada 2021, total indeks kesehatan budaya organisasi di BSI sebesar 82,1% menjadi 85,8% di 2022.

Angka tersebut di atas rata rata total indeks kesehatan budaya organisasi di 177 BUMN dan Anper yaitu 64,2%. Bukan hanya itu, indeks implementasi AKHLAK di BSI mengalami peningkatan signifkan dari 45,3% di 2021, menjadi 81.4% di tahun 2022. Capaian indeks implementasi AKHLAK ini juga jauh di atas rata-rata BUMN lainnya yaitu 44,5%.

"Nilai atau value tertinggi yaitu Amanah dengan skor 91,1%. Artinya mereka konsen mengutamakan kepentingan nasabah, konsisten antara yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Mengutamakan pemangku kepentingan serta praktik bisnis sesuai prinsip syariah," jelas Ary.