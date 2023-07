Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Mahasiswa Kristen Dunia, 50 Negara Dipastikan Hadir

jpnn.com, JAKARTA - World Student Christian Federation disingkat WSCF memilih Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Mahasiswa Kristen Dunia.

Pengurus WSCF Global dan Region WSCF antara lain Asia-Pacific, Africa, Europe, Middle East, North America, dan Caribbean akan hadir bersama perwakilan 50 Negara.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jefri Edi Irawan Gultom menjelaskan bahwa WSCF Global secara resmi mengusung tema Envisioning Ecumenical Youth Advocacy And Solidarity In The 21st Century: Human Rights, Gender Justice And Leadership Engagement.

"Rangkaian kegiatan akan dimulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan 24 Juli 2023 dan GMKI sebagai anggota WSCF Global sedang melakukan banyak persiapan menyambut agenda Internasional ini," kata Jefri, Minggu (2/7).

Dia menjabarkan pertemuan WSCF di Indonesia secara khusus membahas Perdamaian Dunia, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender.

"Indonesia selalu memberikan pendapat tentang perdamaian dunia dalam forum-forum Internasional, dan ini menjadi salah satu pertimbangan utama mengapa kegiatan ini dilakukan di Jakarta," tambahnya.

Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah tidak terlepas dari Pengurus Pusat GMKI yang berhasil memindahkan kantor dan pusat administrasi WSCF Asia-Pacific ke Jakarta dari Hong Kong pada 2022 lalu.

Hal ini di sampaikan oleh Yowanda Yonggara, WSCF Regional Executive for Asia Pacific and Global Program Director.