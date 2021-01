Infinix Kini Hadir di Gerai Erafone Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Infinix dan Erafone meresmikan kerja sama dalam penjualan offline untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Country Marketing Manager Infinix Smartphone Indonesia Sergio Ticoalu menyatakan penjualan secara offline merupakan salah satu misi besar Infinix pada 2021 ini.

Di mana Infinix ingin secara nyata memastikan seluruh produk yang dipasarkan bisa tersebar luas kepada seluruh konsumen di Indonesia.

"Kerja sama secara resmi dengan Erafone ini adalah salah satu bentuk jawaban dari Infinix atas banyaknya antusiasme konsumen menantikan Infinix di pasar offline. Perdana bekerjasama dengan Erafone di Indonesia, Infinix juga mengajak para konsumen untuk datang langsung ke seluruh gerai Erafone terdekat dan berkesempatan memenangkan doorprize dari Infinix Indonesia dan program trade in cashback hingga Rp200 ribu," ujar Sergio.

Sementara Wakil Direktur Utama PT Erajaya Swasembada Tbk Joy Wahjudi mengatakan mengawali 2021 ini, dengan bangga pihaknya menghadirkan Infinix di jaringan outlet Erafone untuk pertama kalinya.

"Dengan pengembangan portofolio ini, kami memberikan pilihan yang lebih lengkap kepada pelanggan setia kami. Diharapkan kerja sama strategis ini bisa membawa benefit yang positif kepada semua pihak," harap dia.

“Kami optimistis bergerak bersama Erafone sebagai mitra penjualan offline kami. Terutama untuk produk-produk unggulan seperti Infinix Zero 8 yang memiliki slogan Take The Lead. Dengan kerja sama tahap awal Ini, kami juga memberikan banyak kesempatan berhadiah kepada para konsumen Infinix yang datang di gerai Erafone untuk mendapatkan garansi screen protect selama 100 hari sejak aktivasi serta berharap mampu mengambil alih perhatian pasar offline di Indonesia," seru Regional Sales Manager Infinix Smartphone Indonesia Benny Andreas.

Kini, produk smartphone dari Infinix bisa didapatkan melalui jalur online maupun offline. Untuk pembelian online pengguna bisa menemukan produk Infinix resmi di official store Lazada Indonesia, Shopee, AkuLaku dan Bli Bli.