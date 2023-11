Infinix Zero 30 Bikin Film Pendek Korban Bullying: In Front of Us

jpnn.com, JAKARTA - Fakta mengenai kasus bullying yang cukup tinggi di kalangan generasi muda Indonesia mendorong brand teknologi kenamaan Infinix untuk meningkatkan awareness soal ini.

Infinix membuat sebuah film pendek yang direkam menggunakan kamera depan smartphone Infinix Zero 30.

Lewat film pendek berjudul “In Front of Us” ini, Infinix mencoba untuk menggambarkan perspektif dari korban bullying yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Berpusat di karakter utama bernama Laras, film ini menceritakan tekanan sosial yang dihadapinya selama menjalani aktivitas di sekolah baru.

Proses shooting In Front of Us terbilang beda karena menggunakan kamera depan Infinix Zero 30.

Penggunaan kamera depan Infinix Zero 30 memiliki makna simbolik bahwa kasus bullying masih marak terjadi namun tidak banyak yang aware akan efek negatif bullying bagi para korban.

Lewat kamera depan, Infinix juga ingin menangkap secara nyata, realita, dan kondisi korban bullying dari masa terpuruk hingga dia bisa bangkit dan menaklukan situasi tersebut.

Film “In Front of Us” adalah salah satu rangkaian campaign Infinix Zero 30 yang baru saja diluncurkan.