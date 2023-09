Info Penyelidikan Kasus Tewasnya Anak Pamen TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma

jpnn.com, JAKARTA - Info penyelidikan kasus tewasnya anak Pamen TNI AU berinisial CHR (16) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Polisi memeriksa akun game Roblox di ponsel, komputer, tablet, dan laptop milik korban.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Sinamarta mengatakan bahwa korban CHR adalah seorang pemain game Roblox.

Baca Juga: Terungkap Sejumlah Fakta Kasus Kematian Anak Pamen TNI AU

Pemeriksaan akun Roblox korban dilakukan kepolisian untuk mencari fakta baru terkait kasus kematian tersebut.

"Karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan Hi, if you see this, I probably already dead," kata Leonardus saat jumpa pers di Mapolres Metro Jaktim, Rabu.

Di sisi lain, tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Timur menyatakan belum bisa melakukan pemeriksaan kepada orang tua korban.

Baca Juga: Misteri Penyebab Kematian Terbakar Anak Pamen TNI di Lanud Halim Perdanakusuma

"Terutama kepada ibu, karena beliau kami ajak bicara terkait dengan itu masih histeris," ujar Leonardus.

Kepolisian juga akan melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah korban untuk mendalami kasus ini.