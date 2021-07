Ingin Manfaat Optimal Air Kelapa, Coba Minum Rutin di Pagi Hari

jpnn.com, JAKARTA - Air kepala memang memiliki banyak manfaat karena mengandung sejumlah gizi yang dibutuhkan tubuh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Manisha DebMandal dari KPC Medical College and Hospital, Kolkata India dan Shyamapada Mandal dari Department of Zoology, Gurudas College Kolkata India, air kelapa mempercepat penyerapan obat.

Bahkan, golongan buah batu itu mempermudah obat mencapai tingkat konsentrasi puncak dalam darah karena efek elektrolit yang dimilikinya.

Pada artikel lain yang berjudul "Coconut (Cocos nucifera L.: Arecaceae): In health promotion and disease prevention" yang diterbitkan di Asian Pacific Journal of Tropical Medicine menyebutkan bahwa air kelapa memiliki kandungan asam amino bebas, L-arginine.

Kandungan itu dapat mengurangi radikal bebas. Kemudian, air kelapa juga mengandung vitamin C yang mengurangi peroksidasi lipid.

Pada umumnya air kelapa diminum di tengah hari yang terik. Namun, cobalah meminum air kelapa di pagi hari saat baru bangun tidur.

Berikut manfaat mimu air kelapa di pagi hari:

1. Mengembalikan cairan tubuh yang hilang saat tidur