Ini 3 Kiat Melakukan Detoks Gula

jpnn.com - Konsumsi gula berlebih dapat berdampak buruk bagi tubuh.

Sebab, konsumsi gula yang terlalu banyak dapat menyebabkan kadar gula dalam darah terlalu tinggi dan mengakibatkan penyakit diabetes.

Karena itu tak sedikit yang melakukan detoks gula untuk menghindari berbagai penyakit yang timbul karena kebanyakan konsumsi si manis tersebut.

Peneliti dari Universitas California, San Francisco, Amerika Serikat menjelaskan bahwa 10 persen penduduk di negara mereka adalah penyuka gula.

Jumlah tersebut akan semakin banyak jika dikalkulasikan secara mancanegara.

Detoks gula mesti dilakukan dengan cara yang teratur dan melandaskan konsep. Brooke Alpert, ahli diet dan penulis buku The Sugar Detox: Lose the Sugar, Lose the Weight -- Look and Feel Great, menjelaskan tahapan yang benar:

Tiga Hari Pertama

Alpert merekomendasikan tidak ada gula tambahan termasuk buah, susu, biji-bijian dan alkohol.