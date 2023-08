Ini Daftar Harga Tiket Konser Richard Marx di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser Richard Marx di Jakarta akhirnya mulai dijual oleh penyelenggara.

Promotor Endless Live Entertainment menyediakan sejumlah kategori tiket dengan harga beragam.

Adapun kategori dan harga tiket yakni Silver Rp 750 ribu, Gold Rp 1,2 juta, Diamond Rp 1,7 juta, dan Platinum Rp 3,5 juta.

Tiket konser Richard Marx sudah bisa didapatkan melalui laman resmi penyelenggara.

"Kami menargetkan sekitar 3.200 penonton," kata Hilmi, perwakilan Endless Live Entertainment di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).

Musikus asal Amerika Serikat, Richard Marx dipastikan akan kembali menggelar konser di Jakarta.

Konser bertajuk Richard Marx 'The Songwriter Tour 2023 - Live In Jakarta' itu dilaksanakan di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka pada 5 Oktober 2023.

Adapun konser Richard Marx di Jakarta dipromotori oleh Endless Live Entertainment dan GoLive.