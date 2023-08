Richard Marx Kembali Konser di Jakarta, Tampil Full Band

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Amerika Serikat, Richard Marx dipastikan akan kembali menggelar konser di Jakarta.

Konser bertajuk Richard Marx 'The Songwriter Tour 2023 - Live In Jakarta' itu diadakan di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka pada 5 Oktober 2023.

Adapun konser Richard Marx di Jakarta dipromotori oleh Endless Live Entertainment dan GoLive.

Baca Juga: Kultus Melepas Single Kedua Witch Religion

"Kita semua tahu nama besar Richard Marx. Konser di Indonesia akan jadi penutup tur Asia Richard Marx," kata Hilmi dari perwakilan Endless Live di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).

Konser tahun ini merupakan kedatangan keempat kali bagi Richard Marx ke Indonesia.

Pelantun hit Right Here Waiting itu terakhir datang ke Jakarta pada 2016 lalu.

Meski demikian, pihak penyelenggara memastikan bahwa konser Richard Marx The Songwriter Tour 2023 sangat berbeda dari konser sebelumnya.

"Dia datang dengan full band, berbeda dengan event sebelumnya yang akustikan. Ini konser lebih hidup," jelasnya.