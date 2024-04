Ini Daftar Penampil di We The Fest 2024

jpnn.com, JAKARTA - We The Fest 2024 mengumumkan lineup tahap pertama untuk edisi anniversary ke-10, yang akan digelar pada 19, 20, dan 21 Juli 2024 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.

#WTF24 menjanjikan sebuah selebrasi yang belum pernah ada sebelumnya, dengan menghadirkan kembali berbagai aktivitas favorit para pengunjung yang telah menjadi ciri khas festival ini selama bertahun-tahun.

Para pengunjung dapat kembali menikmati suasana meriah yang dihadirkan We The Fest 2024 lewat berbagai genre musik.

Selama satu dekade, We The Fest telah menghadirkan keberagaman dan inklusivitas dalam industri festival di Indonesia.

Edisi tahun ini melanjutkan tradisi tersebut dengan deretan lineup yang menarik dengan 27 nama yang telah diumumkan, termasuk musisi internasional dan lokal dari berbagai genre.

DJ dan produser yang juga merupakan headline festival, Peggy Gou akan tampil untuk pertama kalinya di festival di Indonesia dan akan membawakan lagu-lagu andalannya seperti Gou Talk, It Makes You Forget (Itgehane), Starry Night, (It Goes Like) Nanana, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya ada nama Omar Apollo dam Turnstile yang akan melakukan debut yang telah lama dinantikan di We The Fest 2024.

Selain itu, lineup musisi internasional yang siap tampil mengesankan yakni Alec Benjamin, Henry Moodie, Lastlings, Oliver Tree, Teddy Swims, dan XG.