Ini Dia Koleksi Parfum Terbaru dari HINT yang Terinspirasi dari Mode

jpnn.com, JAKARTA - HINT yang memiliki varian parfum unik dan diinfus dengan teknologi terus melakukan inovasi dalam mengembangkan dan menciptakan varian parfum.

HINT kembali memperkenalkan enam varian koleksi parfum yang dinamakan Fabrics Series Eau de Perfume melalui campaign Tailored Scents for You yang diartikan bahwa setiap varian Fabrics Series Eau de Perfume di design (tailored) khusus untuk setiap individu yang memiliki karakter berbeda-beda. Sehingga HINT Fabrics Series Eau de Perfume dapat mewakilkan kepribadian bagi penggunanya dengan baik.

Koleksi parfum HINT yang dikeluarkan terinspirasi dari berbagai fashion. Ini merupakan ide unik & baru bagi HINT dalam mengembangkan aroma berbalut fashion yang memiliki Scent Technology.

Peluncuran enam parfum Fabrics Series Eau de Perfume memiliki aroma yang terinspirasi dari karakter masing-masing konsumen yang nyaman digunakan sehari-hari.

“Kami ciptakan terobosan unik yang diadaptasi dari berbagai trend fashion yang ada sebagai langkah HINT menjadi brand parfum pilihan masyarakat. Enam varian parfum terdiri dari: Jeans EDP, Cotton EDP, Silk EDP, Leather EDP, Velvet EDP & Naked EDP yang dihasilkan dari kreasi perfumer untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Founder HINT Benny Yahya.

Cotton Eau de Perfume dengan EaseScent Technology dikombinasikan dengan bergamot, aldehyde, ozone, freesia, verbena. Middle notes dari aroma peony, muguet, gardenia, orris, rose. Sedangkan base notes dikombinasikan menggunakan aroma musk, vanilla, sandalwood, cedarwood, amber.

Terinspirasi dari tekstur cotton lembut & ringan yang menghasilkan aroma clean, sehingga dapat membuat suasana hati menjadi lebih rileks.

"Jika kalian yang ingin merepresentasikan karakter yang menawan, smooth, elegan & sophisticated, HINT menciptakan Silk Eu de Perfume yang diinfus dengan AttractScent Technology yang memiliki aroma soft-floral. Parfum ini terinspirasi dari tekstur kain sutra lembut yang memiliki daya tarik dengan mengkombinasikan aroma bergamot, silk, black pepper sebagai top notes. Lalu menggunakan aroma orchid, lily pink, orange blossom untuk middle notes & base notes: dari aroma patchouli, cashmere musk, white amber," katanya.