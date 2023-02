Ini Jajaran Mobil Wuling yang Mejeng di IIMS 2023, Ada SUV Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) kembali ikut meramaikan pameran otomotif Indonesia Internasional Motor Show (IIMS 2023) yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat hingga 26 Februari 2023.

Mengusung tema 'Experience All At Once', Wuling menampilkan jajaran produk andalannya yang akan menghiasi pameran tahunan itu.

Para pengunjung pameran bisa melihat langsung dan mendapatkan berbagai promo menarik hingga berkesempatan melakukan aktivitas interaktif selama pameran berlangsung.

Tidak hanya itu, Wuling juga mengadakan sesi test drive bagi pengunjung yang ingin mencoba langsung ragam produk andalannya.

“Kami ingin mengajak konsumen untuk melihat dan merasakan sensasi berkendara secara langsung sekaligus di IIMS 2023," ungkap Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani.

Dia menambahkan pada ajang tersebut, Wuling juga menghadirkan compact SUV terbaru, Alvez.

Wuling menyajikan total 10 unit produknya di booth D9 dengan ukuran 868 meter persegi yang berlokasi di Hall 6.

Terdapat 7 unit display yang ditampilkan meliputi berbagai segmen, mulai dari Energy Vehicle, SUV, MPV, hingga kendaraan komersial.