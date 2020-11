Ini Salah Satu Cara Memacu Inisiatif dan Kreativitas Anak

jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas anak perlu divariasi agar tidak mengalami kejenuhan di rumah selama menjalani pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19.

Salah satunya melalui kegiatan menggambar dan mewarnai maupun membuat craft/prakarya.

"Faber-Castell Creative Art Set Series, merupakan jawaban bagi para orang tua untuk bereksplorasi bersama, karena produk ini dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan tidak hanya bagi anak tetapi juga buat orang tua, keluarga dan orang dewasa," ungkap Product Manager PT Faber-Castell International Indonesia, Richard Panelewen dalam siaran persnya, Selasa (17/11).

Richard menjelaskan, Faber-Castell Creative Art Set Series, untuk saat ini terbagi menjadi 6 produk yakni Stone Deco Art, Colour Your Own Tote Bag, Origami Fashion Design, 3D Art Frame, Make Your Own Kite, dan Air Jet Sport Car.

Melalui produk ini, diharapkan bisa menumbuhkan bonding di keluarga, interaksi antara anggota keluarga, dan juga sebagai stress relief.

Hal unik lainnya dari produk Creative Art Series ini adalah setiap pembeli berhak mengikuti workshop Faber-Castell yang berkaitan dengan jenis produk yang dibeli secara cuma-cuma.

Biasanya workshop seperti ini berbayar dari Rp 60 ribu sampai Rp 150 ribu.

Ini menunjukkan komitmen Faber-Castell untuk memberdayakan masyarakat dalam berkreasi seni dan bukan sekadar menjual produk.