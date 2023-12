Inilah Agenda Perayaan Malam Tahun Baru 2024 di Bundaran HI, Spektakuler

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan City Vision akan menggelar perayaan malam tahun baru 2024 spektakuler kelas dunia di Bundaran HI.

Salah satu acara puncak perayaan malam tahun baru 2024 di jantung kota Jakarta bertajuk "Kirana Jakarta" itu ialah pertunjukan 500 drone.

“Kami yakin Kirana Jakarta akan memperkaya pengalaman perayaan malam tahun baru warga Jakarta dan menjadi jejak indah dalam membangun citra kota yang dinamis dan kreatif,” Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata pada rilis pers, Kamis (28/12).

Baca Juga: TMII Diprediksi Bakal Dipadati 50 Ribu Pengujung Pada Malam Tahun Baru

“Kirana Jakarta” menyuguhkan perayaan malam tahun baru 2024 dengan perpaduan lanskap kota Jakarta yang dinamis, teknologi, dan seni, menciptakan awal tahun yang tak terlupakan.

Acara pada malam tahun baru, yakni pada 31 Desember 2023, akan menampilkan pertunjukan light show drone dengan sentuhan kelas dunia yang menampilkan sebanyak 500 drone, efek water mist dengan empat layar yang terbuat dari air, dan video mapping tiga dimensi yang akan ditayangkan pada gedung The Plaza.

Siaran langsung secara daring akan ditemani dengan berbagai ikon dan corak khas Indonesia dan Jakarta yang ditayangkan melalui layar media OOH (Out of Home Advertising) yang berlokasi di LED Bundaran HI Digital Network.

Konsep ini ditujukan untuk mengangkat Jakarta sebagai kota global melalui seni visual megah yang tidak kalah dengan kota besar dunia seperti Singapura hingga New York.

“Menyambut tahun baru 2024, Jakarta untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah perayaan tahun baru yang spektakuler dengan berbagai bentuk hiburan kelas dunia, kami ingin menghadirkan momen luar biasa ini sebagai persembahan untuk seluruh masyarakat secara gratis,” ujar Co-Founder dan Co-CEO City Vision Juliana Kumala.