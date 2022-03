Inilah Desain Mewah dengan Furnitur Lengkap Bika Living di The St Regis

jpnn.com, JAKARTA - The Residences at The St. Regis Jakarta mengumumkan kolaborasi eksklusifnya dengan Bika Living, produsen furnitur terkemuka di Indonesia untuk unit fully-furnished.

Unit yang dilengkapi dengan furnitur dari Bika Living ini, menampilkan set furniture rumah tangga lengkap.

Mulai dari furnitur hingga gorden dan karpet, lampu, dan aksesori meja, serta lukisan dan artworks - semua dapat dibeli.

Termasuk juga interior finishing, wardrobe, sanitary dan kitchen cabinetry & appliances dalam unit tersebut.

Bika didirikan pada 1975. Perusahaan yang awalnya berfokus menciptakan furniture custom-made bagi para kliennya ini kemudian terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Bika Living saat ini dipimpin oleh Karina Lukminto yang berusaha mempertahankan standar kualitas, integritas dan dedikasi yang tinggi.

Di bawah kepemimpinan Karina, showroom Bika Living lahir dan memberikan nilai lebih dari sekadar menjual produk.

Karina memimpin perusahaan dengan filosofi bahwa furnitur yang outstanding adalah yang diciptakan melalui desain yang matang dan juga pengerjaan yang detail.