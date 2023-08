Inilah Para Peraih Top CSR of The Year 2023

jpnn.com, JAKARTA - INFOBRAND.ID bekerjasama dengan TRAS N CO Indonesia untuk kelima kalinya menggelar TOP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE YEAR 2023.

Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia mengungkapkan penilaian Top Corporate Social Responsibility 2023 dilakukan menggunakan metode Desk Research yang mengacu kepada laporan Sustainability Report perusahaan 2022, yang telah terpublikasi dan juga data press release kegiatan CSR yang terpublikasi di berbagai media digital dan website resmi perusahaan.

Dari hasil penilaian yang dilakukan, Program CSR sudah menjadi bagian penting dari penyusunan program setiap perusahaan di Indonesia.

“Untuk itulah kami melakukan serangkaian penilaian program CSR Perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk menilai dampak positif dari kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan melalui CSR.

Peraih penghargaan TOP Corporate Social Responsibility of the Year 2023 dinilai berdasarkan metode penilaian dengan menggunakan tiga parameter yaitu; CSR Concept, CSR Impact, dan CSR Donation Value.

Adapun peraih penghargaan TOP CSR of the Year 2023 di antaranya PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Elnusa Tbk, PT Prudential Life Assurance, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Mora Telematika Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia dan perusahaan lainnya.(chi/jpnn)