Inilah Pesan Mendalam Bu Risma di Hari Pekerja Sosial se-Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menginstruksikan pekerja sosial (peksos) berkontribusi nyata dalam penanganan berbagai tantangan kesejahteraan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19.

Mensos Risma mengajak peksos dan pihak terkait memperkuat kerja sama dan mempererat solidaritas.

“Krisis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa secara global kita semua terhubung dan saling memengaruhi, menembus semua batas dan kotak-kotak yang selama ini kita yakini sebagai suatu identitas. Mari tingkatkan kerja sama dan mempererat solidaritas,” kata Mensos Risma saat memberikan sambutan dalam peringatan “Hari Pekerja Sosial se-Dunia 2021” secara daring, di Jakarta (16/3).

Peringatan Hari Pekerja Sosial se-Dunia setiap tahunnya jatuh pada minggu ketiga di bulan Maret. Tahun ini jatuh pada 16 Maret 2021.

Peringatan ini merupakan mandat dari International Federation of Social Workers (IFSW) bagi negara-negara dan organisasi anggotanya terutama pada para peksos di seluruh dunia untuk menyuarakan dan mempromosikan isu-isu penting tentang kemanusiaan setiap tahun.

Tahun ini, yang diusung oleh IFSW tertuang dalam global agenda of social work and social development 2020-2030 adalah Ubuntu: I Am because We Are: Strengthening Social Solidarity and Global Connectedness.

Terkait dengan tema kegiatan, Mensos Risma menyatakan Ubuntu bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia.

Dia yakin nun di seberang lautan Afrika sana, sebagai makhluk sosial juga berbagi nilai-nilai yang sama.