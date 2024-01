Initial Ways Buat Lagu Baru Tentang FWB

jpnn.com, JAKARTA - Band pop rock asal Bandung, Initial Ways bersiap merilis lagu terbaru yang berjudul 'At The Midnight'.

Lagu tersebut menjadi karya ketiga dari grup beranggotakan Dynan Fauzan (gitar), Hafidzan Naufan (gitar), Rayhan Rimosan (bas), dan Arvanzach (drum) itu.

Initial Ways sebelumnya telah melepas lagu Whatever You Do yang jadi soundtrack serial Cinta Dua Masa, lalu single Favorite Photograph pada 8 akhir tahun lalu.

Dalam lagu Whatever You Do, Initial Ways mendeskripsikan cinta yang tanpa syarat kepada seseorang meskipun banyak terjadi konflik.

Sementara itu, Favorite Photograph bercerita mengenai kehilangan, satu-satunya hal yang dimiliki hanyalah sebuah foto untuk membuat tetap terasa dekat.

Pada lagu terbaru yakni At The Midnight, Initial Ways berkisah tentang pria dan wanita yang memiliki hubungan asmara tanpa komitmen yang jelas alias friends with benefits (FWB).

Tema lagu tersebut berdasarkan kisah nyata yang melibatkan salah satu rekan Initial Ways.

Saat itu, Dynan dan Rayhan terinspirasi untuk menulis lagu yang menceritakan pengalaman teman tersebut yang kemudian komposisi disempurnakan oleh Arvanzach dan Hafidzan.