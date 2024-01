Ledi Ungkap Rencana Garap Mini Album di 2024

jpnn.com, JAKARTA - Solois perempuan bernama Ledi siap meramaikan industri musik Indonesia pada tahun ini.

Mengawali karier sebagai penyanyi acapella di London, Inggris, dia sempat merilis dua single, yakni Where You Take Me dan Lie pada 2023.

Pemilik akun Instagram @musicbyledi itu mengatakan, Where You Take Me bukan hanya sekadar single perdana, tetapi perayaan cinta, pembebasan, dan kedamaian batin.

Sementara itu, lagu Lie memiliki warna yang berbeda dengan single sebelumnya.

"Respons lagu Where You Take Me lebih disenangin, karena upbeat, moodboosting, dan summer vibes begitu," kata Ledi saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Cuma lagu Lie juga lebih banyak disukai sama orang Indonesia, mungkin karena lebih melankolis ya," sambungnya.

Adapun lagu Where You Take Me dan Lie bisa didengarkan di Spotify LEDI dan platform digital lainnya.

Memasuki awal 2024, Ledi pun memiliki sebuah resolusi.