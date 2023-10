ISST UT angkat isu sustainable, bagaimana tren kemasan makanan cerdas berkelanjutan?

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka (UT) menyelenggarakan The 3rd International Seminar of Science and Technology (ISST) pada 19 Oktober 2023.

Wakil Rektor Bidang Akademik. Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A. menyampaikan seminar internasional ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Dies Natalis Universitas Terbuka yang ke-39.

ISST merupakan agenda rutin FST setiap tahunnya yang merupakan wadah bagi civitas akademik untuk mendiseminasikan produk akademik.

"Ini ISST yang ketiga kalinya digelar, di mana kami concern sesuai dengan program studi, yakni matematika, statistika, biologi, agribisnis, perencanaan wilayah kota, sistem informasi dan teknologi pangan," terang Dekan FST Dr. Subekti Nurmawati, M.Si., di sela-sela ISST UT, Kamis (19/10).

Seminar internasional ini, lanjutnya, juga untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, karena melibatkan perwakilan semua program studi.

Dia mengaku gembira karena dari sisi perkembangan mahasiswa di tahun ini berkembang pesat.

Jika sebelumnya ada 24 ribuan kini sudah sekitar 32 ribu.

"Alhamdulillah masyarakat makin mengenal FST. Juga mengetahui bagaimana kualitas pengajaran di FST," ujarnya.