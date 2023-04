Isyana Sarasvati Ungkap Penyebab Bolak-balik Masuk Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati akhirnya mengungkap penyebab dirinya kerap bolak-balik masuk rumah sakit akhir-akhir ini.

Dia mengaku didiagnosis mengalami autoimun SLE (systemic lupus erythematosus) oleh pihak dokter.

Adapun SLE merupakan penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Lupus SLE dapat mempengaruhi sendi, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, hingga paru-paru.

"Intinya, akhir tahun lalu aku didiagnosis autoimun, salah satunya SLE," ungkap Isyana Sarasvati melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (20/4).

Perempuan berusia 29 tahun itu mengatakan dirinya kini dalam tahap pemulihan.

Isyana Sarasvati merasa sudah ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit.

"Feeling so much better now," jelas pelantun My Mystery itu.

Dalam tulisannya, Isyana Sarasvati juga menyampaikan pesan untuk para rekan dan netizen.