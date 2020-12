Jadi Perbincangan, Lesti Sibuk Kerja Bareng Rizky Billar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora tengah jadi perbincangan akibat namanya masuk The 100 Most Beautiful Women Of 2020 atau Wanita Tercantik Sedunia 2020.

Teman dekat Rizky Billar itu berada di urutan lima mengikuti sejumlah nama besar lainnya.

Akan tetapi, Lesti sejauh ini belum memberi komentar soal masuknya namanya dalam daftar The 100 Most Beautiful Women Of 2020 yang dirilis akun Instagram @topbeautyworld.official itu.

Perempuan 21 tahun itu masih sibuk bekerja dengan Rizky Billar.

Hal tersebut diketahui melalui video yang diunggah ke akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram Story.

"Jam segini, jam 12 kurang 5 menit (syuting)," kata Lesti Kejora, Senin (21/12) malam.

Kehebohan nama Lesti bermula saat akun Instagram @topbeautyworld.official merilis daftar nama perempuan yang masuk The 100 Most Beautiful Women Of 2020 atau Wanita Tercantik Sedunia 2020.

Dalam daftar tersebut, terdapat nama Lesti di urutan kelima.