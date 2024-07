Jadwal IBL Playoff 2024: 8 Tim Terbaik Basket Indonesia Beradu Gengsi

jpnn.com - Babak playoff IBL 2024 akan diselenggarakan mulai Kamis (11/7/2024).

Delapan tim terbaik telah memastikan akan berlaga pada IBL Playoff 2024.

Tim yang finis di peringkat pertama, Dewa United Banten akan menghadapi Borneo Hornbills.

Pelita Jaya Bakrie yang finis di peringkat kedua akan bertarung dengan Bali United Basketball.

Prawira Harum Bandung yang berada di peringkat ketiga akan melawan RANS Simba Bogor.

Adapun Tim pendatang baru, Kesatria Bengawan Solo yang ada di peringkat keempat akan bertemu Satria Muda Pertamina.

Rencananya IBL Playoff 2024 akan digelar dalam sistem best of three series.

Keempat tim rencananya akan melakoni laga mulai Kamis (11/7/2024), Minggu (14/7/2024), dan Senin (15/7/2024) dengan format kandang dan tandang.