Jajaran Brand Pilihan Konsumen 2022

jpnn.com, JAKARTA - INFOBRAND.ID menggandeng TRAS N CO Indonesia menggelar penghargaan Brand Choice Award for Mom & Kids 2022 dan Brand Choice Award for Health & Beauty 2022.

CEO INFOBRAND.ID Susilowati Ningsih menjelaskan Brand Choice Award for Mom & Kids 2022, merupakan apresiasi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional dalam kebutuhan Ibu & Anak yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia, dan dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen di Indonesia.

Sedangkan Brand Choice Award for Health & Beauty 2022, merupakan apresiasi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional di kategori kesehatan dan kecantikan, yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia, dan dinilai telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia.

Melalui penghargaan ini diharapkan menambah kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih, menggunakan, serta merekomendasikan produk dari suatu brand.

“Tentunya melalui penghargaan ini kami harapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan dan brand-brand di kategori ibu dan anak, kesehatan dan kecantikan, semakin mengoptimalkan platform marketplace dan media sosial untuk mendorong penjualan produknya,” ujar Susilowati Ningsih.

CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo menjelaskan, untuk melihat brand-brand pilihan Mom & Kids dan Health & Beauty, diberikan berdasarkan penilaian dengan pendekatan digital monitoring dengan mengacu kepada 3 parameter penilaian yaitu; Digital Brand Awareness Aspect, Brand Choice Aspect, dan Social Media Aspect.

Riset Brand Choice for Mom & Kids Index dilakukan pada Mei-Juli 2022, yang dilakukan terhadap 115 kategori produk dengan lebih dari 700-an brand ter-riset.

Sedangkan riset Brand Choice for Health & Beauty Index, dilakukan pada bulan Mei-Juli 2022, terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1000-an brand ter-riset.