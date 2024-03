Jasaraharja Putera Sabet 2 Penghargaan dalam Anugerah BUMN 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT. Jasaraharja Putera (JRP) meraih dua penghargaan dalam anugerah BUMN 2024 beberapa waktu yang lalu.

JRP meraih Best Corporate in Developing Digital Retail Insurance dan The Best CEO Driving Execution yang diterima langsung oleh Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, dan didampingi oleh Corporate Secretary Widya Marisa.

"Penghargaan ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memberikan kemudahan dalam akses perlindungan, kami juga berterima kasih atas kepercayaan customer, mitra dan seluruh stakeholder, "ucap Abdul Haris.

Ada pun anugerah BUMN diselenggarakan rutin setiap tahun, didukung penuh oleh PPM Manajemen.

Penghargaan itu digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap langkah yang telah diambil dan kinerja yang telah dicapai BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, yang telah memberikan kontribusi baik dalam peningkatan kinerja bisnisnya maupun kontribusi BUMN yang nyata bagi masyarakat luas, selain itu juga sebagai bentuk “menjaga” kedekatan PPM Manajemen dengan klien dari kalangan BUMN.

Acara yang telah digelar tahun ke-13 itu mengangkat tema “Business Reinvention untuk Optimalisasi Peluang Bisnis di Industry 4.0”.

Beberapa kategori penghargaan antara lain BUMN Non Tbk; Kedua, Anak Perusahaan BUMN Non Tbk; Ketiga, BUMN Tbk dan Anak Perusahaan BUMN Tbk. Selain itu, khusus untuk CEO terdapat dua penghargaan yaitu CEO Perusahaan BUMN Non Tbk dan CEO BUMN Tbk (BUMN dan Anak Perusahaan BUMN).

Proses penjurian penghargaan Anugerah BUMN 2024 dilakukan secara online melalui tiga tahap.