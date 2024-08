Jember Fashion Carnaval 2024 Suguhkan Penampilan Berkelas Internasional

jpnn.com - JEMEBER Fashion Carnaval (JFC) 2024 menyapa dunia dengan kemegahan dan inovasi. Ajang busana terbesar di Indonesia itu tak hanya menyajikan parade kostum spektakuler, tetapi juga menjadi panggung bagi para desainer muda berbakat lokal untuk unjuk gigi.

Event ini mengkolaborasikan antara fashion dengan teknologi yang menjadi daya tarik tersendiri pada penyelenggaraan tahun ini.

Lokasi pelaksanaannya pun sangat luas, mulai dari Central Park hingga Gedung Olah Raga dengan jarak 3,6 kilometer (Km), daerah Sultan Agung dan Kaliwates, pada 2 hingga 4 Agustus 2024.

Pelaksanaan JFC 2024 mampu menjadikan Jember sebagai trendsetter dalam pelaksanaan karnaval dunia. Dengan tema “Algorithm: Beyond Binary of Our Soul”. JFC meleburkan fashion dengan teknologi yang menjadi daya tarik utama tahun ini.

Peserta JFC 2024 berasal dari Kabupaten Jember dan sekitarnya hingga daerah lain di Indonesia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beberapa kategori yang ditampilkan dalam JFC, yaitu Kids and Artwear Carnaval, Wonderful Archipelago Carnaval Indonesia (WACI), dan Grand Carnaval. Juga ada penampilan unik hewan peliharaan dalam karnaval ini.

Adapun pelaksanaan JFC 2024 juga dibagi menjadi 10 sub-tema, yaitu Betta Fish, Climate, Versailles, Rio, dan Chess. Selain itu juga ada Zodiac, Fairy, Wayang, Jember, dan Media.

Tahun ini, JFC lebih memperhatikan lingkungan dengan penggunaan bahan dan material yang dapat didaur ulang atau hasil daur ulang. Penggunaan bahan recycle dalam persentase minimal 30 persen harus dipatuhi oleh peserta.

Kemeriahan JFC selalu ditunggu-tunggu karena mengusung konsep dan tema yang unik serta relevan dengan budaya lokal dan modernitas fashion. Tak heran jika JFC mampu menarik perhatian banyak media untuk meliput kemegahan acara yang kerap disandingkan dengan event serupa di berbagai negara lain.