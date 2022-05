Jokowi Bertemu Elon Musk, Bakal Ada Investasi Besar?

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan CEO Tesla Inc, sekaligus pendiri SpaceX Elon Musk di Boca Chica, Amerika Serikat (AS) mengundang perhatian.

Pasalnya, dalam Instagram dan Twitter pribadinya, Jokowi mengungkapkan pertemuan dengan Elon Musk membahas dua hal.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti dari for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan kemungkinan besar pembahasan tersebut merupakan realisasi investasi Tesla di Indonesia.

Meskipun demikian, dari pertemuan tersebut tidak memberikan kepastian mengenai suntikan dana dari investor asing ke ekonomi digital dan startup di Tanah Air.

“Walaupun sudah bertemu, tetapi sulit untuk ekonomi digital disuntikkan dana secara masif," ujar Nailul, Senin (16/5).

Menurut Nailul, masalah lingkungan di Indonesia masih menjadi masalah bagi investor asing.

"Jadi tidak ada jaminan Jokowi ke AS akan membawa masuk investasi, khususnya di bidang ekonomi digital dan startup,” kata Nailul.

Selain itu, potensi kekuatan Indonesia dalam ekonomi digital dan startup belum cukup memberi angin segar bagi iklim investasi