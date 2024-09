Kabar Duka, Ekonom Faisal H. Basri Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali kehilangan salah satu tokohnya yang dikenal kritis dan vokal. Pada Kamis (5/4/2024), ekonom kondang Faisal H. Basri meninggal dunia.

Kabar duka itu disampaikan salah satu kolega Faisal, Dradjad H Wibowo. Faisal dan Dradjad merupakan sesama ekonom di Institute for Development of Economics and Financ (INDEF).

Menurut Dradjad, salah satu pendiri INDEF itu meninggal dunia pada usia 65 tahun. Faisal wafat pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Almarhum sakit jantung. Mohon doanya, semoga Rahimahullah (almarhum) diberikan tempat terbaik di jannatul firdaus,” ujar Dradjad melalui layanan pesan.

Selanjutnya, jenazah Faisal akan disemayamkan di rumah duka di Kompleks Gudang Peluru Blok A 60, Jakarta Selatan.

“INDEF amat sangat berduka kehilangan salah satu pendiri, seorang ekonom terkemuka Indonesia,” imbuh Dradjad.(jpnn.com)