Kala Fahri Hamzah Cekikikan di Samping Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan masyarakat terkait penganugerahan Tanda Kehormatan RI berupa Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Presiden Ketujuh RI tersebur memberikan penjelasan soal itu dalam jumpa pers bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Fahri dan Fadli usai penganugerahan Tanda Kehormatan RI di Istana Negara, Kamis (13/8).

Jokowi berdiri paling depan, sedangkan Kiai Ma'ruf ada di sebelah kanannya, adapun Fahri berdiri di sebelah kiri.

"Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadli Zon, ya...," kata Jokowi.

Saat Jokowi menyebut nama Fahri, raut muka wakil ketua DPR 2014-2019 itu terlihat tersenyum di balik masker. Namun, Fahri tak kuasa menahan tawa saat Presiden Jokowi menyebut nama Fadli Zon.

"Hi hi hi," tawa Fahri di balik maskernya. Suara cekikik Fahri itu sampai terekam.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menganugerahkan Tanda Kehormatan RI Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli dan Fahri. Dua tokoh yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi itu dianggap berjasa saat menjadi wakil ketua DPR 2014-2019.(tan/jpnn)





