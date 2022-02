Kampanye #Hijra30HariPenuhBerkah Tularkan Ide dan Pesan Bermakna

jpnn.com, JAKARTA - Kurma menjadi salah satu kudapan yang selalu ada di bulan Ramadan. Buah ini bisa disantap saat berbuka maupun sahur.

Salah satu jenis kurma yang selalu dinanti saat Ramadan adalah jenis dari Tunisia, yang dihadirkan Hijra.

"Kurma bertangkai ini sudah hadir di Indonesia sejak 20 tahun lalu," kata Aziz Hannachi, Marketing and Sales Representative in South East Asia Boudjebel Vacpa, principle of kurma Hijra dalam keterangan tertulis, Rabu (23/2).

Ramadan tahun ini, lanjut Aziz, Kurma Hijra menghadirkan program #Hijra30HariPenuhBerkah.

"Dalam program ini, mereka menyebarkan ide, gagasan, kegiatan maupun cerita yang mewabah ke banyak orang di berbagai penjuru untuk membangkitan energi positif," ujarnya.

Menurutnya, tantangan #Hijra30HariPenuhBerkah ini adalah kampanye yang inspiratif bagi orang-orang yang mempunyai semangat untuk merubah dunia ke arah kebaikan, melalui hal kecil.

Hal kecil merupakan penegasan adanya potensi untuk berubah dan dahsyatnya suatu langkah yang tepat, seperti halnya epidemi.

"Walaupun dunia kelihatan mustahil untuk diubah, dorongan yang ringan di tempat yang tepat mampu membuat apapun dapat kita ungkit," lanjutnya.