Kapal Perang Amerika Kembali Singgah di Taiwan, Tentara Tiongkok Mana Ya?

jpnn.com, TAIPEI - Kapal perang Amerika Serikat singgah di Selat Taiwan untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir. Seperti sebelumnya, Tiongkok pun tak berbuat apa-apa untuk mencegah kunjungan tersebut

Informasi mengenai singgahnya kapal perang USS Halsey disampaikan oleh Angkatan Laut AS dan Otoritas Pertahanan Taiwan.

Angkatan Laut AS mengatakan kapal tersebut melakukan kegiatan transit rutin di Selat Taiwan yang sepenuhnya tak bertentangan dengan aturan hukum internasional.

Baca Juga: Angela Merkel Sebut Uni Eropa Ingin Berhubungan Lebih Intim dengan Tiongkok

USS Halsey merupakan kapal perang AS yang dilengkapi dengan sistem penghalau rudal.

“Singgahnya kapal AS melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Angkatan Laut AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di seluruh daerah yang diperbolehkan oleh hukum internasional,” kata juru bicara Armada Perang Ketujuh AS, Reann Mommsen.

Sementara itu, Otoritas Pertahanan Taiwan mengatakan kapal perang AS itu berlayar melewati Selat Taiwan menuju ke arah selatan.

Kapal itu, menurut Taiwan, menjalankan misi yang biasa dan situasinya saat itu cukup normal, kata otoritas tanpa memberi keterangan lebih lanjut.

Tidak hanya USS Halsey, kapal perang AS lainnya, USS Mustin, juga berlayar melewati Selat Taiwan pada 18 Agustus 2020.