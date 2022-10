jpnn.com - JAKARTA - Karangan Bunga untuk Bharada Richard Eliezer, Tertera Nama Pengirimnya.

Terdakwa Bharada Richard Eliezer dijadwalkan menjalani sidang perdana perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrianyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (18/10).

Adapun agenda sidang ialah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sejumlah karangan bunga berisi dukungan kepada Bharada Richard pun terpampang di depan pagar besi pengadilan.

Pada karangan bunga itu terdapat kalimat Keep Spirit Icad, we always support and god bless you #TorangDengiIcad #SaveBharadaE.

Ada juga karangan bunga berisi dukungan dan doa untuk Bharada Richard.

Karangan bunga tersebut dikirim oleh Squad Eliezer Group.

Pantauan di lokasi, sudah terlihat pengamanan ketat dari aparat kepolisian menjelang persidangan.