Kasoem CTEC Indonesia Rayakan Hari Jadi yang ke-8 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Kasoem Hearing Center merayakan 8th anniversary Cochlear Training Experience Center (CTEC) Indonesia di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Sabtu, (11/2) bertema "to Beyond and Infinity".

Event ini digelar bersamaan dengan launching Prosesor Suara Nucleus 7s dan workshop "Mengatasi Masalah Gangguan Sensori Integrasi pada Anak Gangguan Dengar" oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitas serta Ahli Ilmu Faal Olahraga Klinis, Theresia Diah Arini (SpKFR, AIFO-K).

Deputy Chief Executive Officer (CEO) Kasoem Group Trista Mutia Kasoem mengatakan, acara anniversary kali ini sengaja dibuat padat. Karena, selama dua tahun terakhir semua event tertahan akibat pandemi Covid-19. Jadi, 2023 ini menjadi moment reuni bagi Kasoem Family yang selama ini tak dapat bertemu dan berkumpul.

"Saya bahagia. Akhirnya, Kasoem Family dapat kembali berkumpul, saling melepas rindu dalam 8th anniversary CTEC Indonesia," ucap Trista, dalam keterangannya, Minggu (12/2).

Trista bersyukur Kasoem CTEC bertahan sebagai pusat pelayanan audiologi dan rehabilitasi bertaraf international satu-satunya di Indonesia.

Apalagi, selama ini tim Auditory Verbal Therapy (AVT) tak lelah untuk mengajak ayah dan bunda untuk sama-sama mendampingi setiap langkah kaki kecil anak-anak dengan gangguan pendengaran belajar.

Baca Juga: Kasoem Vision Care Kini Hadir di Mal Grand Metropolitan Bekasi

Belajar untuk mendengar suara, belajar memahami ucapan sampai akhirnya, bersosialisasi dengan teman sebayanya yang memiliki pendengaran normal.

"Angka 8 infinity, terbentuk dari garis yang tak terputus dan tak berujung. 8 anniversary Kasoem CTEC ini menjadi moment untuk kami, memberikan support kepada anak-anak Kasoem Family untuk kelak meraih mimpi tanpa batas. Menuju tak terbatas, dan melampauinya, to infinity and beyond!," jelas Trista.