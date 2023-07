KD dan Kenangan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi serbabisa Kris Dayanti yang akrab disapa KD bicara tentang kenangan.

Menurut pemilik single ‘Mecintaimu’ itu kenangan adalah cara mengingat satu momen spesial dan terpenting bagi seseorang yang bisa bertahan sampai nanti, sampai kapanpun.

“Welcome to the journey as a husband and wife. Remember, mary is just like roller coaster. Jadi, pastikan kalian be happy and always together forever, marry till death do us part. Itu doa tante KD untuk kalian. Terima kasih telah menjadikan tante KD menjadi bagian terpenting dan kenangan untuk kalian sampai nanti,” kata KD di sela acara pernikahan Ivan dan Jessica yang baru digelar di Jakarta beberapa saat lalu.

'Kenangan' yang dimaksud KD adalah sebuah aplikasi Social Commerce pertama di Indonesia.

Aplikasi ini punya empat fitur utama; Gifting, Wishlist, Video Rekomendasi, dan Grup yang semuanya untuk membantu proses pengiriman, penerimaan hadiah, dan ucapan selamat—sehingga semua jadi jauh lebih mudah dan menyenangkan dalam satu genggaman.

Dengan fitur Gifting misalnya, kamu tidak perlu lagi ribet menanyakan dan mengisi alamat tujuan secara manual.

Cukup dengan username Kenangan yang kamu miliki, kamu bisa mengirim hadiah ke penerima meski kamu tak punya alamatnya. Kenangan akan jadi jembatannya.

Pun kamu juga dapat membuat video ucapan ketika mengirimkan hadiah, sehingga pengalaman memberi hadiah menjadi lebih berkesan.