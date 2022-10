Kedatangan Delegasi PEFC dari Swiss, Menteri Zulhas Dorong Perdagangan Produk Lestari

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengharapkan masyarakat kian tergerak membeli barang produksi berbahan baku lestari.

Menurut dia, tren dunia menunjukkan makin banyak perusahaan raksasa global yang hanya mau membeli produk olahan dari hutan lestari.

Zulhas -panggilan akrabnya- menyampaikan hal itu saat menerima CEO Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) Michael Berger yang mengunjungi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Selasa (18/10).

PEFC merupakan organisasi internasional di Geneve, Swiss, yang telah mengeluarkan sertifikasi untuk 328 juta hektare hutan dan lebih dari 20 ribu perusahaan di berbagai negara.

Menurut Zulkifli, dalam dua dekade terakhir ini banyak sekali perusahaan raksasa global yang memilih produk olahan, seperti kertas, bubur kertas, produk kayu, dan furniture, dari hutan lestari.

“Sebagai contoh, perusahaan seperti Apple dan Samsung mengharuskan kotak dan kertas packaging (kemasan) produknya bersertifikat lestari”, ujar Zulkifli sebagaimana dikutip dari siaran pers Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC).



Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) saat menerima CEO PEFC Michael Berger (kiri) dan Board Member PEFC Dradjad H Wibowo di Jakarta, Selasa (18/10). Foto: dokumentasi IFCC

Dalam kesempatan itu, Berger didampingi ekonom Dradjad H Wibowo yang juga Board Member PEFC. Dradjad juga dikenal sebagai pendiri sekaligus chairman IFCC, sebuah organisasi yang mewakili Indonesia di PEFC.