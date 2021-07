Kemenhub Gelar Forum Ecoport Tanjung Priok

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (OP) Tanjung Priok menggelar acara Forum Ecoport, pada Selasa (6/7).

Acara yang mengusung tema 'Less Garbage, Better Port And Healthy Life' ini digelar secara virtual karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), R Agus H Purnomo mengatakan acara ini diselenggarakan dalam memberikan gambaran pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan sampah melalui Port Waste Management System (PWMS) di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Pelabuhan lain dan pencapaiannya, termasuk permasalahan dan solusinya.

Sehingga nantinya akan mewujudkan pelabuhan-pelabuhan berwawasan lingkungan.

“Tujuan, Penerapan PWMS (Port Waste Management System) secara terintegrasi yang dilaksanakan di pelabuhan-pelabuhan lain, sehingga partisipasi kapal dan pelabuhan lebih besar dalam mewujudkan Green Port,” ujar Dirjen Agus.

Kementerian Perhubungan juga memberikan apresiasi kepada Pelabuhan Tanjung Priok yang melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, yang telah tiga tahun berturut turut secara konsisten mengadakan Forum Ecoport secara bergantian, mengusung tema kegiatan mendukung terciptanya GREENPORT.

Pelabuhan berwawasan lingkungan atau sering juga disebut dengan Ecoport, adalah istilah pelabuhan yang dalam manajemen dan operasionalnya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan terutama lingkungan, jadi bukan hanya berbasis kepada secara bisnis semata.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OP Utama Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko mengungkapkaan saat ini pelabuhan Tanjung Priok telah membuat Sekretariat Bersama (Sekber) dalam menjalankan pelabuhan berwawasan lingkungan.