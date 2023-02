Kementan Sebut Stok Kebutuhan Pangan di Sumsel Aman

jpnn.com, PALEMBANG - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian (BPPSDMP Kementan) melakukan peninjauan terhadap harga sekaligus memastikan ketersediaan sejumlah pangan pokok di Sumatera Selatan (Sumsel).

Peninjauan dalam rangka persiapan Ramadan 2023 itu untik memastikan ketersediaan stok pangan itu dilakukan di Pasar Alang Alang Lebar, Palembang, Minggu (12/2).

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Idha Widi Arsanti didampingi oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK PP) Sembawa dan pengelola pasar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Idha Widi Arsanti menyebut sejauh ini kondisi harga dan ketersediaan terbilang aman, meski ada sedikit perbedaan harga dari satu kios dengan lainnya.

"Alhamdulillah, kondisinya aman, baik dari aspek harga maupun ketersediaannya, tadi kami melihat beberapa pedagang, ada sedikit perbedaan harga," kata wanita yang akrab disapa Santi itu.

Menurut Santi, perbedaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ketersediaan barang, kondisi barang serta kios pedagang, dan aspek lainnya.

Baca Juga: Hasto Sebut PDIP Tak Cocok Bekerja Sama dengan Parpol yang Suka Mengimpor Pangan

Peninjauan dilakukan terhadap 12 bahan pangan pokok termasuk beras, minyak, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula, terigu, jagung, dan kedelai impor.

Tercatat saat ini harga cabai rawit merah ada di angka Rp 46 ribu per kilogram (kg), cabai merah Rp 36 ribu per kg, dan cabai keriting Rp 40 ribu per kg.