Kepala Daerah PDIP Harus Berpikir Out of the Box

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kepala daerah dari partainya harus bisa berpikir ke luar dari kotak (out of the box).

Hasto mengatakan kepala daerah PDIP harus bisa memberi solusi dan memikirkan masa depan. Karena itu, penting bagi kepala daerah PDIP saling bekerja sama dan berkomunikasi dengan para menteri baik yang dari PDIP atau dari luar.

"Kepala daerah PDI Perjuangan harus out of the box, tetapi mengakar pada kehendak rakyat. Dorong kerja sama untuk bagaimana mendorong investasi-investasi guna meningkatkan nilai tambah sektor pertanian," ucap Hasto di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (15/10).

Pada kesempatan itu, Hasto baru saja selesai gowes bareng dengan masyarakat Surabaya.

Di sisi lain, politikus asal Yogyakarta itu menyatakan dirinya mendengarkan laporan dari sejumlah kepala daerah PDIP Jawa Timur, terutama di dalam menjalankan instruksi Megawati Soekarnoputri di dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus bagaimana bersinergi dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Hasto meminta kepala daerah PDIP yang hadir untuk memberi laporan pengembangan sepuluh tanaman pendamping beras.

Kepala daerah tersebut antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Nganjuk Marhaen Djumadi, Wali Kota Ponorogo Sugiri Sancoko, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, dan Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Wali Kota Surabaya mengatakan arahan Megawati agar terus mendengarkan aspirasi rakyat terus dilakukan.