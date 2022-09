Kepercayaan Investor Meningkat, BRI Kembali Meraih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meraih penghargaan 'Saham Terbaik 2022 Kategori Big Cap (Kapitalisasi Pasar di Atas Rp 10 Triliun) Sektor Keuangan' versi Berita Satu Media Holdings.

Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu mengatakan perseroan senantiasa menjaga kepercayaan investor dengan terus menjaga pertumbuhan bisnis yang baik dan yang berkelanjutan.

Hal ini juga didukung oleh kondisi pemulihan ekonomi di segmen UMKM yang berimplikasi positif terhadap kinerja keuangan BRI.

Baca Juga: BRI Danareksa Sekuritas Raih Best Investment Bank in Indonesia

"Sejalan dengan transformasi yang tengah kami jalankan dalam blueprint BRIVolution 2.0, BRI telah menetapkan visi untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in South-East Asia & Champion of Financial Inclusion,” ucap Viviana.

"Penghargaan ini menjadi momentum bagi BRI untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan," imbuhnya.

Viviana mengatakan sebagai salah satu saham blue chip, BBRI memiliki basis investor yang kuat dan terus tumbuh. Saat ini sebanyak 23 persen dari jumlah investor yang berinvestasi di saham bluechip (market cap di atas Rp 100 triliun) merupakan pemegang saham BRI.

Saham BBRI juga menandai milestone penting dengan mencatatkan rekor all time high yang terjadi pada akhir perdagangan 26 April 2022.

"Saham BBRI di bursa pada tahun ini juga diwarnai oleh berbagai aksi korporasi," ungkapnya.