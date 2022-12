Keren! Dirut PLN Dapat Penghargaan The Best CEO Power Company

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo kembali mendapat penghargaan.

Kali ini Darmawan meraih penghargaan sebagai The Best CEO Power Company dalam ajang Energy & Mining Editor Society (E2S) Awards 2022.

Penghargaan ini diraih atas komitmen tinggi dan langkah strategis Darmawan dalam mendukung transisi energi dan transformasi perusahaan.

Adapun penghargaan diserahkan langsung oleh Chairman E2S Dudi Rahman kepada Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Adi Lumakso di Bimasena Club, The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (13/12).

Chairman E2S Dudi Rahman mengatakan, penghargaan E2S Awards 2022 ini diberikan kepada badan usaha yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung agenda transisi energi dan bertanggung jawab terhadap aspek Environment, Social and Government (ESG) dalam kegiatan operasinya.

"Kami berharap pemberian penghargaan E2S Awards 2022 kepada insan dan badan usaha perusahaan terpilih akan melecut dan memicu peningkatan kinerja serta memberikan efek berantai termasuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi," seru Dudi.

Dalam kesempatan itu, Dudi juga menyampaikan terima kasih kepada PLN yang turut mendukung penyelenggaraan E2S Awards 2022 yang dirangkai dengan Outlook Sektor ESDM 2023 bertajuk CEO's New Vision Reforms to Shape the Energy Transition.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang diwakili oleh Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Adi Lumakso mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Adi menjelaskan, penghargaan ini merupakan penyemangat bagi PLN untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.