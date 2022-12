Keren! PLN Raih Best BUMN Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) meraih penghargaan The Best BUMN 2022 in Category Energy, Oil, and Gas Industry dari Warta Ekonomi Group pada Rabu (30/11) lalu.

PLN dinilai berhasil berinovasi melalui transformasi sistem digitalisasi dan Good Corporate Governance (GCG).

Dalam sambutannya, Staff Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, kondisi perekonomian saat ini berdampak pada kinerja BUMN yang mulai membaik dan menunjukkan hasil yang mendekati sebelum Covid-19. Diharapkan hal itu menjadi langkah BUMN untuk bangkit dan lebih berkontribusi kepada pembangunan dan perekonomian Indonesia.

Dirinya juga berharap kepada para BUMN dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian di tengah ancaman resesi global.

“Selamat kepada seluruh BUMN, yang mendapatkan penghargaan. Saya berharap tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Sekalipun dihadapkan pada ancaman resesi global, tetap mewujudkan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi berterima kasih atas apresiasi yang diberikan.

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 hingga tahun lalu, banyak pengamat memprediksi PLN akan mengalami banyak masalah, seperti demand yang turun, beban keuangan dan lainnya.

“Kami tidak menyerah, kami melakukan transformasi, inovasi dan efisiensi dengan pondasi digitalisasi. Bahkan PLN hingga kini masih berdiri kokoh hingga ke depannya, Alhamdulillah,” ucapnya.