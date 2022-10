Ketua BKSAP Ajak Anggota G20 Tingkatkan Kerja Sama Atasi Persoalan Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon mengajak parlemen negara anggota G20 (P20) meningkatkan kerja sama dalam mengatasi persoalan global.

“Kami semua hidup di satu planet yang saat ini menghadapi ancaman akibat bencana iklim,” kata Fadli Zon dalam “Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speakers’ Summit”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/10).

Menurut dia, parlemen harus mengambil peran utama untuk melakukan tindakan nyata seperti mengamankan kerja sama global.

Dia menilai kerja sama tersebut untuk membuka jalan terbaik menuju kesatuan global agar terjalin sinergi bukan perselisihan.

“Itu yang kami sebut multilateralisme yang harus diperkuat dan diperluas. Peningkatan multilateralisme adalah jalan keluar yang dapat dipercayai,” katanya.

Fadli mengatakan multilateralisme bisa menjembatani berbagai perspektif antar-negara untuk menyelesaikan tantangan bersama untuk menjaga bumi lebih aman dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Menurut dia, multilateralisme dibutuhkan untuk memastikan harapan hidup yang damai, harmoni, keamanan, dan kemakmuran serta maju.

Dia meyakini P20 menjadi forum yang bermanfaat dan produktif dengan kebersamaan di antara para anggotanya yang lebih solid, kuat, dan berkelanjutan. (jpnn)